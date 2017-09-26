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Общество

Ремонт дороги Заполье — Гдов идёт в соответствии с графиком

Сегодня, 26 сентября, заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов проконтролировал ход ремонтных работ на дороге Заполье — Гдов. «График работ выдерживается», - сообщил он на своей странице в Facebook.

Александр Кузнецов отметил, что в настоящее время ведётся вырубка кустарника, производится фрезерование дорожного полотна, укладка нижнего слоя.

«Совсем скоро 22 км обновлённой дороги позволят с комфортом добраться от федеральной трассы до Плюссы», - подчеркнул заместитель губернатора.

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