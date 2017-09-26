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Андрей Неофитов вновь возглавил Собрание депутатов Псковского района

Председателем Собрания депутатов Псковского района шестого созыва избран Андрей Неофитов. Такое решение было принято на прошедшей сегодня, 26 сентября, сессии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковского района.

Отметим, что Андрей Неофитов был спикером и пятого созыва районного Собрания. Выборы депутатов шестого созыва состоялись в Единый день голосования 10 сентября.

Также на прошедшей сессии парламентарии организовали постоянные комиссии Собрания и утвердили их состав.

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