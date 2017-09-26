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Спорт

Псковские школьники заняли призовые места в Международном турнире по боксу

В Дно прошел Международный турнир по боксу, в котором приняли участие 86 спортсменов из 14 городов Северо-Запада России и Эстонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

В течение трех дней боксеры выявляли сильнейших в своих возрастных и весовых категориях.

По результатам соревнований в своей возрастной и весовой категории боксеры из Пскова завоевали 7 золотых и 5 серебряных медалей.

Первое место заняли Максим Богов (2004 год рождения, весовая категория 48 кг), Егор Орлов (2004 год рождения, весовая категория 52 кг), Вадим Иванов (2003 год рождения, весовая категория 59 кг), Роман Мухидинов (2001 год рождения, весовая категория 75 кг), Артур Кулаков (2002 год рождения, весовая категория 60 кг), Артем Минка (2000 год рождения, весовая категория 64 кг), Артем Греков (1997 год рождения, весовая категории свыше 91 кг).

Серебряными призерами стали Антон Коношенко (2005 год рождения, весовая категория 34 кг), Алексей Суховский (2005 год рождения, весовая категория 56 кг), Григорий Зубков (2003 год рождения, весовая категория 59 кг), Николай Васильев (2001 год рождения, весовая категория 52 кг), Александр Кальницкий (2002 год рождения, весовая категории 60 кг).

Победители были награждены медалями, кубками, грамотами Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту и администрации Дновского района.

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