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Начальник одной из псковских пожарных частей подозревается в присвоении бензина

Суд поддержал ходатайство следователя о временном отстранении от должности начальника пожарно-спасательной части №26 «1 отряд ФПС по Псковской области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пустошкинского района.

Установлено, что с 21 апреля по 20 сентября 2016, являясь материально ответственным лицом, он присвоил бензин марки «АИ-92» на общую сумму 57 тыс. 674 рубля 30 копеек.

Санкция части 3 статьи 160 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Ход и результата расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре района.

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