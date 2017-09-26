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Общество

Финальное шоу «Мисс Псков 2017» состоится 25 ноября

25 ноября в Пскове состоится финальное шоу конкурса красоты «Мисс Псков 2017» национального конкурса «Мисс Россия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

В этом году финальное шоу состоится в спортивно-развлекательном парке «Простория», который находится по адресу: Иркутский переулок, дом 2. Кроме того, организаторы представили лицензию, которая подтверждает эксклюзивность представления бренда «Мисс Россия» на территории региона.

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