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Олег Мыслевич: Ралли «СUPPER Псков -2017» собрало участников больше, чем гонки в других регионах России

Число участников 18-го этапа Кубка России - ралли «СUPPER Псков -2017» достигло 75. «Это не максимум для псковского ралли, но абсолютно точно, что участников у нас больше, чем где-либо в России в этом сезоне», - заявил корреспонденту Псковского агентства информации президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

«Гонщики любят Псков», - подчеркнул он. Руководитель пресс-центра гонки Игорь Федотов добавил, большое количество экипажей свидетельствует о том, что «соревнования по ралли в Псковской области делать умеют и любят, оттого гонки здесь получаются красивыми и интересными».

Он также отметил, что ожидается большой десант квалифицированных болельщиков, в том числе из числа действующих гонщиков, «которые по каким-либо причинам здесь не стартуют, но пропустить псковское ралли позволить себе не могут».

Кроме того, Игорь Федотов рассказал, что ралли «СUPPER Псков -2017» станет юбилейным — 15-м по счёту.

По его словам, максимум внимания при подготовке к гонке организаторы традиционно уделили вопросам безопасности. Поддержку в проведении соревнований оказывают ГИБДД, УМВД, МЧС, администрации Палкинского, Печорского, Псковского районов. Соревнование согласовано распоряжением губернатора Псковской области и Государственным комитетом Псковской области по транспорту.

За подготовку гравийных трасс отвечает ГБУ «Псковавтодор». Этой же организации предстоит привести дороги в надлежащее состояние после прохода гоночных машин.

Штаб ралли впервые разместиться в помещении Торгового дома «Шина Плюс». «Техническая инспекция, закрытый парк и коллегия спортивных комиссаров будут находиться в одном месте, что избавит участников от дополнительных перемещений по улицам Пскова», - заключил Игорь Федотов.

Ранее сообщалось, что ралли «Cupper Псков-2017» состоится 29-30 сентября. Гонка также будет носить статус финала Чемпионата Северо-Западного федерального округа по ралли, Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского» и финального этапа Кубка региона.

На 28 сентября назначены тестовые заезды, а также регистрация гонщиков. 29 сентября для спортсменов будет организовано ознакомление с трассой.

В этот же день в 18:30 на набережной реки Великой состоится официальная церемония открытия гонки.

Старт же соревнованиям будет дан на следующий день в 9:30 на картодроме «Печорский» (42-й километр трассы Псков – Рига, Печорский район), где разместится сервисный парк. Гонщикам предстоит проехать порядка  280 километров по дорогам Печорского и Палкинского районов, из которых 81 километр – это общая протяжённость скоростных участков.

Финиш первого экипажа намечен на 16:30 в Пскове на улице Генерала Маргелова. Церемония награждения победителей пройдёт вечером  этого же дня в КСК «Супер».

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