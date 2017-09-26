В Псковской области сокращается подростковая преступность

17:56, 26 сентября 2017, ПАИ

За 8 месяцев текущего года в Псковской области сократилось количество преступлений, совершенных подростками, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом 26 сентября на заседании антинаркотической комиссии Псковской области под председательством губернатора Андрея Турчака доложил начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по региону Сергей Ащеулов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

В частности, уменьшилось количество преступлений, совершенных подростками в сфере незаконного оборота наркотиками, их было всего два. Преступных деяний в наркотическом опьянении не было выявлено ни одного, отметил Сергей Ащеулов.

Он также добавил, что с начала года зафиксированы более 2,4 тыс. административных правонарушений в отношении несовершеннолетних, в том числе 101 факт реализации алкоголя лицам до 18 лет и 4 случая повторной продажи спиртного подросткам.

В целях профилактики правонарушений среди детей и подростков специалисты УМВД России по Псковской области совместно с Государственным управлением образования региона ведут активную информационную работу с молодежью. В доступной и интересной форме они рассказывают детям о необходимости внимательного отношения к своему здоровью, последствиях употребления наркотиков, о вреде табачной, алкогольной и наркотической зависимости и правовой ответственности, предусмотренной за незаконный оборот наркотиков.

Кроме того, в этом году в летних оздоровительных лагерях были созданы две профильные смены для подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. С мая по август в них отдохнули более 280 ребят. По мнению Сергея Ащеулова, такая форма досуга позволяет снизить количество преступлений вдвое.

«Сколько всего детей на учете стоит?» — поинтересовался губернатор. Сергей Ащеулов ответил, что на учете комиссий по делам несовершеннолетних числятся 479 ребят. «Надо стремиться к тому, чтобы все дети этой категории имели возможность оздоравливаться и социализироваться», — сказал глава региона и поручил в будущем организовать летний отдых для большего числа подростков этой категории.

Отдельное внимание Андрей Турчак обратил на необходимость составления социальных паспортов на неблагополучные семьи. «Мы должны знать каждую семью, какие у нее проблемы, и не только с точки зрения наркотизации, но и алкоголизации», — сказал глава региона. Он напомнил, что социальные паспорта должны быть разработаны до конца этого года во всех муниципальных образованиях области.

Одним из важных направлений в профилактической работе с подростками является пропаганда здорового образа жизни и создание условий для систематических занятий спортом, выразил мнение председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин. В настоящее время в регионе существует 40 учреждений дополнительного образования детей со спортивными программами, в них занимаются более 20 тыс. подростков. Кроме того, в Псковской области идет активная работа по реконструкции и строительству спортивных сооружений, в том числе совместно с ПАО «Газпром». В этом году в рамках сотрудничества с энергетической компанией уже открыты два физкультурно-оздоровительных комплекса, еще шесть откроются до конца этого года, добавил председатель ведомства.

В свою очередь губернатор Андрей Турчак дал поручение Ивану Штылину проработать возможность дальнейшего сотрудничества с «Газпромом» по созданию спортивных площадок еще в восьми районах области.

Глава региона также поручил главам муниципальных образований взять под личный контроль не только антинаркотическую работу. «Наибольший бич — алкоголизация населения. 80% преступлений, который совершаются на территории области, совершаются в состоянии алкогольного опьянения», — подчеркнул Андрей Турчак.