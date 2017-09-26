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Руководителем фракции «Единая Россия» в Псковской гордуме избран Денис Иванов

Руководителем фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе избран Денис Иванов. Голосование прошло сегодня, 26 сентября, в ходе заседания фракции, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На пост руководителя также была выдвинута кандидатура депутата Григория Стороненкова. С минимальным перевесом коллеги поддержали Дениса Иванова. Глава Пскова Иван Цецерский пожелал избранному руководителю фракции выдержки и конструктивной работы.

Кроме того, в Псковскую городскую Думу поступил пакет документов о формировании фракции КПРФ и избрании ее руководителем депутата Дмитрия Михайлова.

Отметим, согласно Положению о депутатских фракциях в Псковской городской Думе, руководители фракций уведомляют об их создании для дальнейшей регистрации на заседании гордумы.

Напомним, по результатам Единого дня голосования в Псковскую городскую прошли представители пяти партий: «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР и «Яблока» и один депутат-самовыдвиженец.

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