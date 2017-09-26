Суд запретил «Кутекрому» рубку леса в Печорском районе на участке, аренду которого оспаривает Госкомитет по природопользованию

18:23, 26 сентября 2017, ПАИ

Арбитражный суд Псковской области принял обеспечительные меры в отношении лесного участка в Печорском районе, по которому Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды оспаривает законность предоставления его в аренду. Как сообщается на сайте суда, арендатору - обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Кутекром», а также иным лицам по соглашению с ним, запрещено вести вырубку лесных насаждений на данном участке.

Напомним, что Госкомитет Псковской области по природопользованию обратился в суд с исковым заявлением о признании договора аренды с ООО «Торговый дом «Кутекром» недействительным.

Этот договор был заключён в 2016 году, когда руководителем комитета была Наталья Вдовина, прежде работавшая в организации, возглавляемой, как и ТД «Кутекром», Юрием Гуковым.

Служебная проверка в отношении Натальи Вдовиной показала, что договоры аренды лесных участков с ООО «Торговый дом «Кутекром» в рамках инвестпроекта «Создание производства по глубокой переработке древесины в Псковской области» были заключены задним числом.

А в ходе расследования уголовного дела в отношении Юрия Гукова, которое возбуждено в октябре 2016 года по части 3 статьи 30 – части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество), было установлено, что к заявке компании для подтверждения наличия собственных и привлекаемых для реализации инвестпроекта средств прилагались поддельные документы. Таким образом, стороны, в том числе федеральные ведомства, вводились в заблуждение касательно действительного финансового положения ООО.