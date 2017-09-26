Великолучанка вошла в число финалистов Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2017 года»

20:08, 26 сентября 2017, ПАИ

Заведующая отделом обслуживания в Великолукской центральной городской библиотеки им. М. И. Семевского» Алена Фролова вошла в число финалистов Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2017 года». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

На Всероссийский конкурс «Библиотекарь 2017 года» были приняты 167 заявок из 55 регионов (включая 141 заявку от сотрудников муниципальных библиотек из 51 региона). По итогам заседания жюри были выбраны 20 финалистов среди сотрудников муниципальных библиотек.

В 2017 году Алена Фролова стала лауреатом областного конкурса молодых библиотекарей «Талантливые и перспективные» в номинации «Слово не воробей – вылетит в Интернет – не поймаешь» (Псковская библиотечная ассоциация) и победителем первого областного конкурса «Библиотекарь пишущий» в номинации «Медиа-библиотекарь года» (ПБА).

Награждена дипломом участника акции «Я шагаю по родному краю» (Новосибирская областная детская библиотека), дипломом за проведение Всероссийского заповедного урока (ЭкоЦентр «Заповедники), дипломом за участие во Всероссийском конкурсе на лучшее эколого-просветительское мероприятие в рамках Всероссийской библиотечной акции единого дня действий «День экологических знаний». Получила сертификат участника конкурса на лучший проект проведения акции «Дарите книги с любовью!», приуроченной к Международному дню книгодарения – 2017 (Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя»).

Онлайн-голосование за финалистов Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2017 года» до 9 октября 2017 года. Отдать свой голос за Алену Фролову (№17) можно на сайте Российской национальной библиотеки.