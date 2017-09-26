IV областной конкурс чтецов «Откроем для себя Изюмовские строки…» состоится в Пскове

20:53, 26 сентября 2017, ПАИ

15 и 16 ноября в Псковской областной универсальной научной библиотеке пройдет конкурс чтецов стихотворений Евгения Изюмова. Конкурс проводится с целью популяризации литературного наследия нашего земляка, поэта Е. А. Изюмова и развития интереса к творчеству писателей и поэтов Псковского края. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Часть наследия поэта и исследователя Евгения Изюмова хранится в фонде Центра по работе с редкими и ценными документами библиотеки. Также эти материалы представлены в электронной библиотеке «Псковиана».

Участниками конкурса могут быть школьники и учащаяся молодежь Псковской области в возрасте с 10 до 25 лет. Заявки на участие в конкурсе с одним из стихотворений Е. А. Изюмова принимаются до 1 ноября 2017 года. Конкурс проводится в один тур. Творческое соревнование будет проходить в течение двух дней в составе соответствующих возрастных групп.

Выступление участников конкурса оценивает компетентное жюри: заместитель генерального директора Псковской областной универсальной научной библиотеки по развитию Василиса Владимирова, заведующая отделом краеведческой литературы Елена Киселева и псковские поэты: Александр Павлов (Александр Себежанин), Вера Сергеева, Татьяна Гореликова, Тамара Соловьева, Андрей Бениаминов.

Лауреаты и победители конкурса награждаются дипломами и памятными подарками. Организаторами конкурса выступили: ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека», Псковская библиотечная ассоциация и Псковское региональное отделение Союза писателей России.

Контактные телефоны оргкомитета:72-45-62, 72-84-07. Заявки принимаются по адресу kray@pskovlib.ru