Первый Чемпионат области по русскому бильярду пройдет в Пскове 30 сентября

21:31, 26 сентября 2017, ПАИ

30 сентября в Пскове стартует первый Чемпионат области по русскому бильярду. Об этом Псковскому агентству Информации сообщила организатор соревнований Анна Передереева.

«Принять участие в турнире могут все желающие. Первые игры начнутся уже 30 сентября и далее будут проходить ежедневно, по «круговой системе» (каждый играет с каждым). Запись на Чемпионат будет открыта вплоть до середины ноября. Бесплатно зарегистрироваться на турнир можно до 15 октября», - отметила организатор.

На данный момент заявки подали около 50 человек в возрасте от 18 до 60 лет. «Турнир продлится практически три месяца. Финал состоится в декабре», - добавила Анна Передереева. По итогам турнира призеры получат кии ручной работы от мастера из Санкт-Петербурга Андрея Беляева, а победитель iPhone 7.

Отметим, что Чемпионат проводится с целью популяризации бильярдного спорта, а также для поднятия уровня игры в регионе.

Место проведения: Рокоссовского, 38-а (бильярдный клуб «Шары»). Справки по телефону: 8-953-249-48-84.