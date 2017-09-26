0
20:26
Закон стаи
18:21
Дело техники: ПАИ-live с Михаилом Донченко (ВИДЕО)
17:20
Финальное шоу «Мисс Псков 2017» состоится 25 ноября
16:01
Псковичке пришлось оплатить два тура из-за отмены рейса «ВИМ-Авиа»
14:54
Заморозки возможны в северо-восточных районах Псковской области 27 сентября
13:41
Квартиры в трёх жилых комплексах изучат псковичи 30 сентября
12:31
Ян Лузин стал гендиректором ДСК
Еще новости
Общество

Псковские приставы приглашают граждан принять участие в конкурсе научных работ

Управление ФССП России по Псковской области приглашает студентов, курсантов, аспирантов и учителей права образовательных учреждений высшего профессионального образования принять участие в конкурсе научных работ, посвященных истории образования, развития и современной деятельности института судебных приставов в России и зарубежных странах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

Конкурс научных работ проводится с целью раскрытия творческих способностей студенческой молодёжи, сохранения и восполнения интеллектуального потенциала молодых учёных, поддержки и развития интереса к проблемам исполнительного производства в России и в зарубежных странах, а также изучение передового опыта ведущих образовательных учреждений высшего образования по стимулированию молодежной активности в области правовых наук и дальнейшей интеграции науки и образования.

Организаторами конкурса являются Федеральная служба судебных приставов и Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России).

Тематика научных работ ограничивается предложенными номинациями: «История развития института судебных приставов в России», «Значение государственного института судебных приставов и актуальные вопросы исполнительного производства», «Зарубежный опыт в сфере исполнительного производства», «Дознание в Федеральной службе судебных приставов», «Организация обеспечения установленного порядка деятельности судов Федеральной службой судебных приставов», «Вопросы противодействия коррупции в системе государственной гражданской службы», «Портрет Федеральной службы судебных приставов в российских СМИ».

Работы победителей рекомендуются к публикации в сборнике лучших научных работ конкурса, бюллетене Федеральной службы судебных приставов, научно-популярном журнале «Человек и закон», научно-практических журналах «Практика исполнительного производства» и «Вестник исполнительного производства», печатных изданиях Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) и его филиалов, иных вузов России.

Региональная конкурсная комиссия осуществляет прием научных работ с 1 по 20 декабря 2017 года адресу: 180019 Псков, улица Текстильная, дом 3., адрес электронной почты gsk@r60.fssprus.ru. Лучшие работы по каждой из номинаций будут представлены на второй этап конкурса в ФССП России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дело техники: ПАИ-live с Михаилом Донченко (ВИДЕО)
26 сентября 2017
Дело техники: ПАИ-live с Михаилом Донченко (ВИДЕО) 3
Финальное шоу «Мисс Псков 2017» состоится 25 ноября
26 сентября 2017
Финальное шоу «Мисс Псков 2017» состоится 25 ноября
Псковичке пришлось оплатить два тура из-за отмены рейса «ВИМ-Авиа»
26 сентября 2017
Псковичке пришлось оплатить два тура из-за отмены рейса «ВИМ-Авиа» 2
Заморозки возможны в северо-восточных районах Псковской области 27 сентября
26 сентября 2017
Заморозки возможны в северо-восточных районах Псковской области 27 сентября
Квартиры в трёх жилых комплексах изучат псковичи 30 сентября
26 сентября 2017
Квартиры в трёх жилых комплексах изучат псковичи 30 сентября
Ян Лузин стал гендиректором ДСК
26 сентября 2017
Ян Лузин стал гендиректором ДСК 12
Директор «псковского Сколково» станет гостем ПАИ-live
26 сентября 2017
Директор «псковского Сколково» станет гостем ПАИ-live
Наладить водоснабжение в Красино требует палкинская прокуратура
25 сентября 2017
Наладить водоснабжение в Красино требует палкинская прокуратура

Идет загрузка...