Псковские приставы приглашают граждан принять участие в конкурсе научных работ

20:28, 26 сентября 2017, ПАИ

Управление ФССП России по Псковской области приглашает студентов, курсантов, аспирантов и учителей права образовательных учреждений высшего профессионального образования принять участие в конкурсе научных работ, посвященных истории образования, развития и современной деятельности института судебных приставов в России и зарубежных странах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

Конкурс научных работ проводится с целью раскрытия творческих способностей студенческой молодёжи, сохранения и восполнения интеллектуального потенциала молодых учёных, поддержки и развития интереса к проблемам исполнительного производства в России и в зарубежных странах, а также изучение передового опыта ведущих образовательных учреждений высшего образования по стимулированию молодежной активности в области правовых наук и дальнейшей интеграции науки и образования.

Организаторами конкурса являются Федеральная служба судебных приставов и Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России).

Тематика научных работ ограничивается предложенными номинациями: «История развития института судебных приставов в России», «Значение государственного института судебных приставов и актуальные вопросы исполнительного производства», «Зарубежный опыт в сфере исполнительного производства», «Дознание в Федеральной службе судебных приставов», «Организация обеспечения установленного порядка деятельности судов Федеральной службой судебных приставов», «Вопросы противодействия коррупции в системе государственной гражданской службы», «Портрет Федеральной службы судебных приставов в российских СМИ».

Работы победителей рекомендуются к публикации в сборнике лучших научных работ конкурса, бюллетене Федеральной службы судебных приставов, научно-популярном журнале «Человек и закон», научно-практических журналах «Практика исполнительного производства» и «Вестник исполнительного производства», печатных изданиях Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) и его филиалов, иных вузов России.

Региональная конкурсная комиссия осуществляет прием научных работ с 1 по 20 декабря 2017 года адресу: 180019 Псков, улица Текстильная, дом 3., адрес электронной почты gsk@r60.fssprus.ru. Лучшие работы по каждой из номинаций будут представлены на второй этап конкурса в ФССП России.