В Санкт-Петербурге морской котик задержал пьяного мужчину, который проник в дельфинарий

22:01, 26 сентября 2017, ПАИ

В Петербурге морской котик по кличке Барик задержал пьяного мужчину, который проник в купчинский дельфинарий после закрытия, сообщает«Бумага».

Представитель дельфинария Антон Брыкин отметил, что мужчина попал в дельфинарий через заднюю дверь, чтобы поплавать с дельфинами, так как это его давняя мечта. «На ночь мы открываем вольеры с морскими котиками, и они прогуливаются по зданию. То ли Барик набросился на этого человека, то ли еще как-то испугал его. Но мужчина закричал, спрятался за сувенирным столом и просил убрать от него котика», — рассказал Брыкин.

Сотрудники дельфинария услышали крики и вызвали охрану и полицию. Барик не отпускал мужчину до тех пор, пока те не прибыли на место