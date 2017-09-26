0
22:35
Никиту Михалкова исключили из попечительского совета Фонда кино
21:21
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева поборется за Оскар
09:11
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области
22:07
В Мексике произошло сильное землетрясение
22:57
Выпуск легендарной камеры Polaroid будет возобновлен
09:49
Профстандарт для нянь разработан в России
09:04
День программиста празднуется в России 13 сентября
Еще новости
Страна и мир

Ассоциация туроператоров России предупредила о коллапсе рынка из-за «ВИМ-Авиа»

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила письмо в правительство с просьбой помочь разрешить ситуацию с неплатежеспособностью авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая рискует «перерасти в коллапс рынка и вызывать социальную напряженность». Об этом пишет Afisha Daily.

Общая задолженность авиакомпании оценивается от 3 до 10 млрд рублей. По данным АТОР, из-за долгов «ВИМ-Авиа» могут пострадать около 100 тысяч российских туристов, которые запланировали отдых за рубежом.

АТОР отмечает, что российские туроператоры не смогут вернуть в Россию такое количество туристов самостоятельно. «Все чартерные программы «ВИМ-Авиа» до конца сезона в полном объеме были оплачены туроператорами. Выделить же средства на повторную оплату рейсов без угрозы нарушения стабильной работы туроператоры сегодня не имеют технической возможности», — говорится в сообщении.

В Ростуризме, комментируя обращение, подчеркнули, что возврат туристов будет осуществляться не за счет средств туроператорского сообщества. «Коллапса на туристическом рынке РФ не будет, для этого предпринимаются все меры», — сказал глава Ростуризма Олег Сафонов. В Министерстве транспорта сообщили, что «ВИМ-Авиа» «собственными, либо привлеченными силами выполнит свои обязательства по вывозу с мест отдыха пассажиров».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Никиту Михалкова исключили из попечительского совета Фонда кино
26 сентября 2017
Никиту Михалкова исключили из попечительского совета Фонда кино
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева поборется за Оскар
21 сентября 2017
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева поборется за Оскар
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области
20 сентября 2017
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области 2
В Мексике произошло сильное землетрясение
19 сентября 2017
В Мексике произошло сильное землетрясение
Выпуск легендарной камеры Polaroid будет возобновлен
18 сентября 2017
Выпуск легендарной камеры Polaroid будет возобновлен
Профстандарт для нянь разработан в России
13 сентября 2017
Профстандарт для нянь разработан в России
День программиста празднуется в России 13 сентября
13 сентября 2017
День программиста празднуется в России 13 сентября
Николай Патрушев: Россия практически решила проблему международного терроризма внутри страны
12 сентября 2017
Николай Патрушев: Россия практически решила проблему международного терроризма внутри страны

Идет загрузка...