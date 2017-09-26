Ассоциация туроператоров России предупредила о коллапсе рынка из-за «ВИМ-Авиа»

22:15, 26 сентября 2017, ПАИ

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила письмо в правительство с просьбой помочь разрешить ситуацию с неплатежеспособностью авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая рискует «перерасти в коллапс рынка и вызывать социальную напряженность». Об этом пишет Afisha Daily.

Общая задолженность авиакомпании оценивается от 3 до 10 млрд рублей. По данным АТОР, из-за долгов «ВИМ-Авиа» могут пострадать около 100 тысяч российских туристов, которые запланировали отдых за рубежом.

АТОР отмечает, что российские туроператоры не смогут вернуть в Россию такое количество туристов самостоятельно. «Все чартерные программы «ВИМ-Авиа» до конца сезона в полном объеме были оплачены туроператорами. Выделить же средства на повторную оплату рейсов без угрозы нарушения стабильной работы туроператоры сегодня не имеют технической возможности», — говорится в сообщении.

В Ростуризме, комментируя обращение, подчеркнули, что возврат туристов будет осуществляться не за счет средств туроператорского сообщества. «Коллапса на туристическом рынке РФ не будет, для этого предпринимаются все меры», — сказал глава Ростуризма Олег Сафонов. В Министерстве транспорта сообщили, что «ВИМ-Авиа» «собственными, либо привлеченными силами выполнит свои обязательства по вывозу с мест отдыха пассажиров».