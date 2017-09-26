Роскомнадзор пригрозил заблокировать Facebook

22:09, 26 сентября 2017, ПАИ

Глава Роскомнадзора Александр Жаров пообещал, что Facebook будет заблокирован, если не исполнит норму закона о локализации персональных данных россиян в 2018 году, сообщает Interfax.

«Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет», — заявил Жаров.

Глава ведомства отметил, что до конца этого года Роскомнадзор не будет проверять Facebook на соответствие российскому законодательству. Однако уже в 2018 году социальной сети стоит ждать проверок.

«Мы прекрасно осознаем, что Facebook имеет значительное количество пользователей на территории Российской Федерации, с другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети», — сказал глава Роскомнадзора.

По данным Жарова, на данный момент в Facebook рассматривают варианты переноса серверов компании с персональными данными россиян на территорию РФ. В ведомстве ожидают получения от них решения в виде официального письма, как это было в случае с другим популярным сервисом — Twitter. Соцсеть пообещала, что будет полностью соответствовать нормам российского законодательства в середине 2018 года.

«Мы исходим из позиции доброй воли, поскольку компания написала нам официальное письмо, поэтому до этого момента мы ее проверять не будем. А после этого момента — сразу и проверим», — отметил Жаров.

Закон «О персональных данных» вступил в силу 1 сентября 2015 года. Он запрещает хранить личные данные россиян за пределами России. При сборе данных оператор должен «обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ». Исключение в законе прописано только для систем бронирования билетов.