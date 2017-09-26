Советник президента по интернету опроверг информацию о скорой блокировке Facebook в России

22:27, 26 сентября 2017, ПАИ

Советник президента по интернету Герман Клименко опроверг информацию о скорой блокировке Facebook в России, сообщает РИА «Новости».

«Понимаю, что из утверждения, что на 2017 год проверка Facebook не запланирована, можно вывести новостной повод про закрытие соцсети в 2018 году. На самом деле это два совершенно разных события, и в планах коллег из Роскомнадзора закрытия Facebook нет. Я звонил и спрашивал», — заявил Клименко.

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский призвал спокойнее относиться к словам Жарова. По его словам, ведомство находится в постоянном контакте с представителями соцсети по вопросу переноса персональных данных россиян в РФ. У обеих сторон достаточно времени, чтобы решить все вопросы и избежать блокировок.



При этом министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров отметил, что у российских властей не останется иного выбора кроме блокировки Facebook, если руководство соцсети не выполнит требования законодательства РФ.