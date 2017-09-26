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Страна и мир

Около 10% россиян считают контрацепцию вредной для здоровья

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, согласно которому 9% россиян не пользуются средствами контрацепции, так как считают их вредными для здоровья. 15% не предохраняются из-за отсутствия активной половой жизни, а 20% — потому что планируют беременность. Результаты опроса опубликованына сайте организации.

82% опрошенных считают, что заботиться о средствах контрацепции должны оба партнера. Среди россиян самым популярным является барьерный метод (52%), а также гормональные препараты (21%)

Согласно опросу, в селах предохраняются только 42% жителей, в то время как в Москве и Петербурге — 71%. Кроме того, 29% респондентов признались, что знаний о контрацепции им «скорее недостаточно», а 8% рассказали, что практически ничего об этом не знают.

В опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенном по выборке, участвовали 816 человек от 18 до 60 лет. Исследование было посвящено Дню контрацепции, который во всем мире отмечают 26 сентября.

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