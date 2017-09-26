Минтруда составило рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в России

22:39, 26 сентября 2017, ПАИ

Министерство труда и социальной защиты РФ опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в России. При его составлении эксперты проанализировали данные о вакансиях, заявленные работодателями в службе занятости в первом полугодии 2017 года. Список ведомства приводят «Известия».

Первое место в рейтинге занимает профессия капитана океанского корабля, чья зарплата составляет 500 тысяч рублей. На второй строчке разместился командир воздушного судна с зарплатой в 375 тысяч рублей, за ним — главный технолог золотодобывающей промышленности с 312 тысячами рублей. Четвертое место досталось главному тренеру хоккейной команды, зарабатывающему 300 тысяч рублей в месяц.

На других позициях списка самых высокооплачиваемых профессий значатся начальник строительного участка (250 тысяч рублей), врач-стоматолог (200 тысяч рублей), риск-менеджер (200 тысяч рублей), инженер-электрик (195 тысяч рублей), аналитик в области информатики и вычислительной техники (190 тысяч рублей) и второй пилот воздушного судна (180 тысяч рублей).

По данным Росстата, средняя зарплата в России составляет 38,7 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 7,3%.