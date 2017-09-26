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Никиту Михалкова исключили из попечительского совета Фонда кино

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об исключении режиссера Никиты Михалкова из попечительского совета Фонда кино. Об этом сообщает РИА «Новости».

В августе 2017 года Михалков объявил о своем решении покинуть совет из-за «безответственности» организации. Он рассказал, что одной из важных причин его ухода является включение в совет Фонда кино пресс-секретаря Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой. По словам Михалкова, он находится на «противоположных позициях человеческих и идеологических» с Тимаковой, которая рассматривает вопросы бытия с позиции «латентной русофобии». Помимо того, Михалков назвал недопустимой ситуацию, «когда одновременно выходят два блокбастера на одну тему и идет битва между каналами».

Фонд кино основан в 1995 году. Целью организации является поддержка отечественной кинематографии, в том числе финансирование съемок и дистрибуция фильмов и телевизионных программ. Председателем попечительского совета является Станислав Говорухин.

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