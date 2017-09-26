Недосыпание может стать причиной развития рака, инфаркта и болезни Альцгеймера

22:50, 26 сентября 2017, ПАИ

В своей новой книге «Why We Sleep», которая выходит 28 сентября, профессор нейробиологии и психологии в Калифорнийском университете Мэттью Уокер выяснил, что недосыпание и бессонница увеличивают риск развития рака, инфаркта и болезни Альцгеймера. Выдержки из работы Уокера приводит The Guardian.

Ученый считает, что сон, который длится менее 8 часов в сутки, негативно сказывается на работе всего организма, в частности, вызывает онкологию, диабет, ожирение и психические расстройства. Проблемы со сном нейробиолог связывает с доступностью стимуляторов нервной системы, таких как кофеин и алкоголь, — с их помощью люди сознательно лишают себя здорового сна. Он также упоминает ущерб, который наносят организму искусственный свет и использование гаджетов перед сном. По словам Уокера, светоизлучение в ночное время суток отрицательно влияет на выработку мелатонина — одного из основных гормонов, регулирующих все процессы в организме человека.

Отмечается, что две трети населения не получают суточной нормы в восемь часов сна, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения. Если человек спит порядка 6 часов день, то он может не дожить до 60 лет, говорит автор. Он также упоминает свое исследование 2013 года, в котором проследил связь сна и сексуальную активность мужчин: чем короче сон, тем хуже активность сперматозоидов.

Всего в медицине насчитывается более 100 диагностируемых нарушений сна, однако наиболее распространенным является бессонница. Мэттью Уокер считает, что бессонница у детей часто связана с издевательствами или агрессией со стороны сверстников, а у взрослых — с психологической патологией.