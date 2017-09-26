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Эрмитаж занял пятое место в рейтинге лучших музеев мира по версии TripAdvisor

Государственный музей Эрмитаж в Петербурге занял пятое место в рейтинге лучших музеев мира по версии пользователей TripAdvisor. Об этом сообщается на сайте туристического сервиса.

Всего в список попали 25 музеев, Эрмитаж стал единственным представителем от России и всей Восточной Европы.

«Вся мировая красота в одном музее. Он позволяет вашему разуму путешествовать во все места и эпохи, которые вам всегда хотелось посетить», — говорится в описании Эрмитажа на TripAdvisor.

Лидером рейтинга в этом году стал Метрополитен-музей в Нью-Йорке, за ним — Национальный музей Второй мировой войны в Нью-Орлеане, музей Орсе в Париже и Чикагский институт искусств.

В первую десятку пользовательского рейтинга также попали Мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке, Музей антропологии в Мехико, Музей Акрополя в Афинах, Музей Прадо в Мадриде и Музей Виктории и Альберта в Лондоне. В список попали музеи почти со всех континентов: тут нашлось место и для двух бразильских музеев (пинакотеке Сан-Паулу и Институту Рикарду Бреннанда), Музея Новой Зеландии в Веллингтоне, Музея жертв войны во вьетнамском Хошимине, Музея Ларко в Лиме и даже Музея золота в Боготе.

Кроме того, в список 25 лучших достопримечательностей попал Спас на Крови в Петербурге. Российский собор занял шестое место, уступив Ангкор-Вату в Камбодже, мечети шейха Зайда в Абу-Даби, Меските в Кордобе, собору Святого Петра в Ватикане и Тадж-Махалу в Агре.

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