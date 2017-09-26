В России создали приложение для сравнения цен на разные сервисы такси

22:52, 26 сентября 2017, ПАИ

Авторы сервисов Aerotaxi и FixTaxi объявили о создании приложения для сравнения цен на услуги такси разных компаний - «Сравни такси». Об этом пишет Afisha Daily со ссылкой на разработчиков.

Пользователю необходимо ввести только начальную и конечную точки маршрута, после чего будет показана стоимость поездки в Uber, «Яндекс.Такси», Gett, Maxim и Rutaxi. Также в списке будет показана цена поездки при пользовании каршерингового сервиса BelkaCar с указанием расстояния до ближайшей машины.

Создатели приложения обещают, что оно работает в 100 российских городах, а также в крупных городах Белоруссии, Украины и Казахстана. Если какие-либо из представленных сервисов такси не установлены на смартфоне пользователя, то «Сравни такси» автоматически направит его в магазин приложений.

«После введения фиксированных тарифов всеми крупными игроками стало гораздо удобнее выбирать между службами такси. У кого-то включился повышающий коэффициент, у кого-то нет. В результате разница в стоимости поездки может отличаться в два раза», — заявил руководитель проекта Михаил Гейшерик.

«Сравни такси» доступно для скачивания как в Apple Store, так и в Google Play. Создатели приложения рассчитывают в ближайшее время вывести сервис на международные рынки. В приоритетах — рынки Европы, Юго-Восточной Азии и Южной Америки.