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Москва осталась самым криминальным регионом России

Количество преступлений, совершенных в Москве в первом полугодии 2017 года, сократилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на это, столица осталась самым преступным регионом России, следует из доклада «Состояние преступности в России», составленного Генеральной прокуратурой.

Всего за период январь–июнь 2017 года в Москве совершено почти 72 тысячи преступлений, 58% которых все еще не раскрыты. Более 20 тысяч преступлений носили особо тяжкий характер, что на 13% меньше, чем в первом полугодии 2016 года. Вслед за Москвой самым криминогенным регионом России признана Московская область. За шесть месяцев там совершено более 43,5 тысячи преступлений, 12 тысяч — особо тяжких (по обоим показателям примерно на 8% меньше, чем годом ранее). Тройку самых преступных регионов России занял Краснодарский край: там зарегистрировано 33,5 тысячи преступлений, из них 6,8 тысячи — особо тяжких.

Для сравнения, во всем Северо-Кавказском регионе было совершено чуть больше 36 тысяч преступлений, причем больше всего — в Ставропольском крае (почти 16 тысяч). В Чечне зарегистрировано 2,3 тысячи преступлений — на 17% больше, чем в первом полугодии 2016 года.

Наименее криминогенными регионами России стали Чукотка и Ненецкий автономный округ. За шесть месяцев там совершили 377 и 366 преступлений (52 и 64 особо тяжких преступления соответственно).

Общероссийская статистика преступлений насчитывает 1,3 миллиона случаев. Показатель снизился на 13% по сравнению с прошлым годом. Большинство регионов (76) завершили первое полугодие со снижением показателя преступности. Лишь в восьми регионах зарегистрирован рост преступности: в Чечне (17,6%), Тыве (16%), Калужской области (8%), Марий Эл (5,7%), Саратовской области (5,2%), Магаданской области (2,9%), Челябинской области (1,1%) и Карачаево-Черкесской Республике (1%).

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