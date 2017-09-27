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Общество

Всемирный день туризма празднуется сегодня

Сегодня, 27 сентября, празднуется Всемирный день туризма. Об этом сообщает портал calend.ru.

Всемирный день туризма (World Tourism Day) учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации (The World Tourism Organization, UNWTO) в 1979 году в испанском городе Торремолино (Torremolinos) и отмечается ежегодно 27 сентября.

Эта дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации. Целью праздника является пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Он призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению.

За последние полвека туризм стал одним из наиболее быстрорастущих и наиболее важных секторов экономики в мире. А для некоторых стран туризм является даже основной статьей дохода бюджета государства. Сектор туризма составляет 10% мирового ВВП и демонстрирует устойчивость и даже рост, несмотря на такие проблемы, как глобальный экономический кризис, стихийные бедствия и эпидемии.

Кроме того, появление новых технологий, связанных с туризмом, и снижение цен на транспорт, привели к увеличению числа международных поездок.

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2017 год Международным годом устойчивого туризма в целях развития.

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