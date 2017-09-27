Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня отмечается сегодня

11:38, 27 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 27 сентября, отмечается церковный праздник Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Он был установлен в память обретения Креста, которое произошло в IV веке в Иерусалиме. Как пишет calend.ru, по преданию, его нашла мать императора Константина Великого царица Елена. Она организовала раскопки, в ходе которых была обнаружена пещера Гроба Господня, а неподалеку — три креста.

Главные праздничные мероприятия в этот день совершались в церквях. Вернувшись из храма, крестьяне приступали к своим повседневным делам и заботам. Однако название праздника нашло отражение в народных поговорках. Воздвижение на Руси называли также Вдвиженьем или Сдвиженьем — словами, обозначавшими какое-то движение, изменение состояния. «Пришло Сдвижение — кафтан с шубой сдвинулся», — говорили в народе, подмечая, что зима «придвигается», а лето и осень «отодвигаются». Праздник был постным.

Считалось, что «кто на Воздвиженье постится, тому семь грехов простится». Чаще всего в этот день ели капусту и блюда из нее. «На Воздвиженье у доброго молодца капуста у крыльца»; «Смекай, баба, про капусту — Воздвиженье пришло», — говорили люди. За три дня до праздника кочаны было принято убирать с огорода, а далее в течение недели, а то и двух крестьянки занимались заготовкой капусты на зиму. Обычно это делали сообща — на капустных вечерках, которые сопровождались шутками и байками.

Существовало поверье, что если девушка, собираясь в этот день на посиделки, семь раз прочтет особый заговор, то ее полюбит парень. Запрещалось также ходить в лес, где в это время медведь себе берлогу устраивает, а леший осматривает свое царство. Готовились к зиме и змеи, которые прятались под трухлявые пни и лежали там без движения. Говорили, что если змея на Воздвиженье кого-нибудь ужалит, то не сможет уползти и спрятаться от мороза.