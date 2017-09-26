Выставка «Французские парки» откроется в псковской галерее «Дар» 28 сентября

21:47, 26 сентября 2017, ПАИ

28 сентября в 18:30 в Пскове в галерее «Дар» откроется персональная выставка художника из Санкт-Петербурга Натальи Трубиной под названием «Французские парки». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе галереи.

Наталья Трубина является членом Союза художников России. Получила высшее художественное образование в ЛВХПУ имени В.И.Мухиной (художник по интерьеру) в 1979 году. Участница более 70 профессиональных художественных выставок в России и за рубежом. Автор персональных выставок, прошедших в Финляндии, Германии, Израиле, США, Франции.

Работы художницы хранятся в частных коллекциях России, США, Франции, Израиля, Германии, Канады. Ювелирный фарфор автора хранится в музее города Сергиев Посад.