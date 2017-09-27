В России планируется снизить градус слабоалкогольных напитков

08:49, 27 сентября 2017, ПАИ

В России рассматривается новый ГОСТ на слабоалкогольные напитки, согласно которому градус таких популярных коктейлей, как «Отвертка», «Джин-тоник» и «Ром-кола» может снизиться с 9 до 7. Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что в случае принятия нового ГОСТа Росстандартом, ему будут обязаны подчиняться все производители подобных напитков.

Специалисты уверены, что пониженная крепость коктейлей позволит сократить пагубные последствия среди наиболее активных потребителей этого напитка, женщин и молодежи.

В новом стандарте предлагается также запретить искусственный подсластитель и ограничить использование ортофосфорной кислоты. Кроме того, проект стандарта предполагает требования к маркировке, которая должна иметь надпись, предупреждающую о вреде потребления алкоголя.

Ранее издание сообщало, что Минздрав зафиксировал снижение уровня потребления алкоголя в России. Если в 2008 года уровень употребления спиртных напитков среди россиян составлял 18 литров на душу население в год, то в 2017 этот показатель уменьшился до 10,3. В целом, по данным Минздрава, утверждение, что Россия –– самая пьющая страна, это не более, чем миф.