Минстрой предлагает организовать регулярные проверки капремонта

08:16, 27 сентября 2017, ПАИ

Минстрой РФ выступил с инициативой проводить регулярные финансовые и хозяйственно-экономические проверки капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом пишет газета «Известия».

В настоящий момент аудит закупок в данной сфере не проводится, между тем из регионов нередко поступают жалобы на ненадлежащее качество работ. Заниматься проверкой будут органы аудита, а результаты будут выставляться на специализированных сайтах, отмечает издание.

По словам экспертов, сейчас государство не уделяет особого внимания аудиту капремонта в связи с тем, что деньги на него собирают с самих жильцов, а не из госбюджета. Более того, специалисты уверены, что введение дополнительного механизма проверки не повредит, тем более на это есть все основания.

Согласно данным Минстроя, средний уровень собираемости взносов на капремонт за 2016 год превысил 85%. К концу 2016 года капитальный ремонт был проведен в 71 тыс. 221 многоквартирном доме с количеством жителей около 9,2 млн человек.

Ранее депутат от партии «Единая Россия» предложил освободить жителей аварийного и ветхого жилья от обязательных платежей за капитальный ремонт. Тем самым парламентарий намерен устранить факт включения многоэтажки в фонд ветхого жилья с последующим внесением в реестр аварийного жилищного фонда.