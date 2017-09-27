Незаконных рубок в лесах Псковской области стало меньше

08:30, 27 сентября 2017, ПАИ

В 2017 году на территории Псковской области уменьшилось количество незаконных рубок лесного фонда. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администраци региона, об этом доложил председатель Государственного комитета по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов 26 сентября на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством заместителя губернатора Сергея Перникова.

Так, по данным на 1 сентября, в регионе зафиксировано 88 случаев незаконной рубки леса. Большая часть из них — это небольшие рубки местными жителями вблизи населенных пунктов, а также на пересечениях земель лесного фонда с другими категориями земель. За аналогичный период прошлого года на территории области было зарегистрировано 116 незаконных рубок. Существенного снижения, по мнению Виктора Мусатова, удалось добиться благодаря лесному патрулированию и операции «Лесовоз». В ее рамках было проведено 268 рейдов, выявлено 56 незаконных рубок, общий ущерб от которых составил более 5 млн рублей.

Особое внимание члены комиссии уделили фактам фальсификации местной продукции, реализованной в других субъектах Российской Федерации. По мнению вице-губернатора, подобные случаи негативно влияют на имидж товаропроизводителей всего региона. В связи с этим Сергей Перников поручил начальнику Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Николаю Романову подготовить предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты, регламентирующие предоставление мер государственной поддержки сельхозпредприятиям, в части отсутствия выявленных фактов производства заведомо некачественной или фальсифицированной продукции получателями поддержки. «Подобные факты нужно пресекать. Реакция должна быть соответствующая», — подчеркнул замгубернатора.

Кроме того, члены комиссии обсудили ситуацию в сфере незаконного оборота промышленной продукции на территории России, а также выработали предложения для включения в проект плана заседаний Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на 2018 год.

Напомним, комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции Псковской области создана в соответствии с Указом президента РФ. На федеральном уровне государственную комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции возглавляет министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.