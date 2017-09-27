5
12:17
Сокровища «сплющенного» раскопа: Чудовищная подвеска и пивной след
10:57
Андрей Турчак поблагодарил работников сферы туризма за внимание к культурным традициям
10:11
В осенний призыв в армию отправятся порядка 700 псковичей
09:22
Директор псковского ДСК оштрафован за невыплату заработной платы работникам
20:26
Закон стаи
18:21
Дело техники: ПАИ-live с Михаилом Донченко (ВИДЕО)
17:20
Финальное шоу «Мисс Псков 2017» состоится 25 ноября
Еще новости
Общество

Директор псковского ДСК оштрафован за невыплату заработной платы работникам

Директор ЗАО «ДСК» оштрафован за невыплату заработной платы работникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что компания имела частичную задолженность по заработной плате за июль, компенсация за задержку выплаты работникам не начислялась. При наличии просроченной задолженности за июль заработная плата за август также не выплачена.

В связи с этим прокурор города возбудил в отношении директора предприятия дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 7 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, лицом, ранее подвергнутым  административному наказанию за аналогичное правонарушение). 19 сентября мировой судья привлёк директора организации к административной ответственности с назначением наказания в виде двух административных штрафов, каждый в размере 20 тыс. рублей.

Выплата заработной платы сотрудникам организации взята под контроль прокуратуры города.

Версия для печати
Комментарии: 5 Обсудить >>>

Андрей Турчак поблагодарил работников сферы туризма за внимание к культурным традициям
27 сентября 2017
Андрей Турчак поблагодарил работников сферы туризма за внимание к культурным традициям
В осенний призыв в армию отправятся порядка 700 псковичей
27 сентября 2017
В осенний призыв в армию отправятся порядка 700 псковичей
Директор псковского ДСК оштрафован за невыплату заработной платы работникам
27 сентября 2017
Директор псковского ДСК оштрафован за невыплату заработной платы работникам 5
Дело техники: ПАИ-live с Михаилом Донченко (ВИДЕО)
26 сентября 2017
Дело техники: ПАИ-live с Михаилом Донченко (ВИДЕО) 3
Финальное шоу «Мисс Псков 2017» состоится 25 ноября
26 сентября 2017
Финальное шоу «Мисс Псков 2017» состоится 25 ноября
Псковичке пришлось оплатить два тура из-за отмены рейса «ВИМ-Авиа»
26 сентября 2017
Псковичке пришлось оплатить два тура из-за отмены рейса «ВИМ-Авиа» 2
Заморозки возможны в северо-восточных районах Псковской области 27 сентября
26 сентября 2017
Заморозки возможны в северо-восточных районах Псковской области 27 сентября
Квартиры в трёх жилых комплексах изучат псковичи 30 сентября
26 сентября 2017
Квартиры в трёх жилых комплексах изучат псковичи 30 сентября

Идет загрузка...