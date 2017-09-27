Директор псковского ДСК оштрафован за невыплату заработной платы работникам

09:22, 27 сентября 2017, ПАИ

Директор ЗАО «ДСК» оштрафован за невыплату заработной платы работникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что компания имела частичную задолженность по заработной плате за июль, компенсация за задержку выплаты работникам не начислялась. При наличии просроченной задолженности за июль заработная плата за август также не выплачена.

В связи с этим прокурор города возбудил в отношении директора предприятия дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 7 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). 19 сентября мировой судья привлёк директора организации к административной ответственности с назначением наказания в виде двух административных штрафов, каждый в размере 20 тыс. рублей.

Выплата заработной платы сотрудникам организации взята под контроль прокуратуры города.