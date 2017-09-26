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Пьяного водителя-рецидивиста на 7 месяцев в колонию отправил бежаницкий суд

29-летний житель Бежаницкого района признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, повторно подвергнутым административному наказанию за такое нарушение).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в суде установлено, что мужчина, находясь в нетрезвом виде, управлял автомобилем марки ВАЗ-21099. Ранее, в 2016-2017 годах, он три раза привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, но наказание в виде лишения свободы назначалось ему лишь условно.

С учетом позиции государственного обвинения, наличия смягчающих вину обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершённого преступления, личности виновного суд назначил ему наказание в виде 7 месяцев лишения свободы. Отбывать срок осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.

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