Водитель ВАЗа повторно сел за руль пьяным в Великих Луках

09:34, 27 сентября 2017, ПАИ

26 сентября в Великих Луках на улице Вагонной полицейские задержали нетрезвого 34-летнего водителя ВАЗа, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.