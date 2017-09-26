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Мужчину в камуфляже продолжают искать великолукские полицейские

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки разыскивают утратившего связь с родственниками Евгения Иванова1979 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, гражданин проживал в Великих Луках в доме по проезду Мичурина. Он покинул место жительства в августе 2016 года, и  до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Мужчина был одет в камуфлированный костюм. Рост - 175 сантиметров, плотного телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые. Особая примета – отсутствуют передние верхние зубы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Е. Иванова, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94, (811-53) 5-01-48 или 02.

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