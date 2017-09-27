Более 1500 псковичей получили телефонные консультации по материалам выплатного дела с начала года

22:51, 27 сентября 2017, ПАИ

В управлениях ПФР по Псковской области продолжается реализация пилотного проекта по консультированию граждан посредством телефонной связи по материалам выплатного дела. Всего с начала года персональные консультации получили 1554 жителя региона, сообщили Псковскому агентству информации в областном отделении Пенсионного фонда России.

Такой вид консультирования осуществляется в целях оперативного получения гражданином интересующей его информации. Конфиденциальные данные предоставляют специалисты ПФР, в компетенцию которых входит консультирование граждан. Однако перед этим необходимо пройти процедуру установления его личности путем проверки корректности сообщения сведений: фамилии, имени, отчества; данных документа, удостоверяющего личность; кодового слова (секретного кода).

Каждый получатель пенсии и других социальных выплат может обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства и заполнить заявление «о согласии на предоставление территориальным органом ПФР информации о пенсионном (социальном) обеспечении посредством телефонной связи по материалам выплатного дела». На сегодняшний день таких заявлений в учреждениях ПФР области более 1900. Там же выдают памятки с номером телефона, по которому в дальнейшем можно получать информацию.

По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группе «ВКонтакте».