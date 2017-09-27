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Общество

Любви воспитанников пожелали власти Пскова работникам дошкольных учреждений

Глава Пскова Иван Цецерский и врип главы администрации города Игорь Калашников поздравили работников дошкольных образовательных учреждений с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«День работников дошкольного образования - праздник воспитателей, нянь, музыкальных работников, логопедов, психологов и заведующих детскими садами. В основе вашей профессии лежит любовь к детям, умение найти подход к каждому ребенку, помочь поверить в свои силы, для каждого найти добрые слова. От вашего профессионализма, трудолюбия, душевных качеств зависит благополучное детство и дальнейшая судьба наших детей», - говорится в тексте поздравления. Власти города поблагодарили виновников торжества за сложный и ответственный труд, преданность выбранному делу.

Градоначальники пожелали работникам дошкольных учреждений крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма и благополучия, новых творческих успехов, любви воспитанников, понимания коллег и родителей, а также всего самого доброго.

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