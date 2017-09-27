В осенний призыв в армию отправятся порядка 700 псковичей

10:11, 27 сентября 2017, ПАИ

В осенний призыв в армию отправятся порядка 700 псковичей, сообщил на пресс-брифинге 27 сентября военный комиссар Псковской области Михаил Башлыков, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. В целом по России этой осенью служить пойдут около 150 тысяч человек.

Михаил Башлыков рассказал, что сегодня, 27 сентября, состоится методический сбор, посвященный проведению призывной кампании. Он также отметил, что законодательная база остаётся прежней. В частности, с января 2014 года призывники могут выбирать: служба в течение двух лет по контракту или срочная служба в течение года.

«Мы выпускаем персональные карты призывников, на которую заносятся 59 параметров: медпоказатели, рост, вес, всё, что входит в дело призывника. Туда же будет вживлен чип, по которому призывники смогут получать денежные средства. Перед отправкой мы, конечно, всех переодеваем в соответствии с родом войск. Выдаются индивидуальные комплекты из 19 наименований (гель, мыло, ножницы и так далее). Выдается также сумка с надписью «ВС РФ», банковские карты и sim-карты для телефонов», - рассказал военный комиссар.

По его словам, если путь в войска занимает более суток, призывник получает ещё и сухой паек, также питание организовывают в вагонах-ресторанах. «Если призывники находятся на сборном пункте в течение суток, мы кормим их в 76-й дивизии. Выбор блюд там изумительный», - заверил Михаил Башлыков.