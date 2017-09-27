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Общество

Колледж ПсковГУ отметит пятилетие 29 сентября

29 сентября в Пскове состоятся мероприятия, посвященные пятилетию образования Колледжа Псковского государственного университета. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, в 15:00 состоится открытие выставки, посвященной истории образования Колледжа ПсковГУ (улица Яна Фабрициуса,16, фойе).

На 17:00 назначено торжественное собрание коллектива (улица Яна Фабрициуса,16, актовый зал), а в 18:00 пройдут экскурсия по колледжу, встречи с преподавателями (улица Яна Фабрициуса,16, учебные аудитории).

Добавим, что пять лет назад, в 2012 году, Псковский колледж строительства и экономики и индустриальный техникум объединились в Колледж ПсковГУ. Крупнейшее учебное заведение среднего профессионального образования Псковской области имеет несколько точек отсчета для празднования юбилеев: 1946 год, когда приказом министерства жилищно-гражданского строительства был открыт Псковский техникум гражданского строительства, 1958 год, когда в профессиональном образовании города появился Псковский индустриальный техникум, и 2012-й – год объединения двух учебных заведений.

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