Колледж ПсковГУ отметит пятилетие 29 сентября
29 сентября в Пскове состоятся мероприятия, посвященные пятилетию образования Колледжа Псковского государственного университета. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, в 15:00 состоится открытие выставки, посвященной истории образования Колледжа ПсковГУ (улица Яна Фабрициуса,16, фойе).
На 17:00 назначено торжественное собрание коллектива (улица Яна Фабрициуса,16, актовый зал), а в 18:00 пройдут экскурсия по колледжу, встречи с преподавателями (улица Яна Фабрициуса,16, учебные аудитории).
Добавим, что пять лет назад, в 2012 году, Псковский колледж строительства и экономики и индустриальный техникум объединились в Колледж ПсковГУ. Крупнейшее учебное заведение среднего профессионального образования Псковской области имеет несколько точек отсчета для празднования юбилеев: 1946 год, когда приказом министерства жилищно-гражданского строительства был открыт Псковский техникум гражданского строительства, 1958 год, когда в профессиональном образовании города появился Псковский индустриальный техникум, и 2012-й – год объединения двух учебных заведений.