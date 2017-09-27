80% псковских призывников будут служить в Западном военном округе

10:42, 27 сентября 2017, ПАИ

80% псковских призывников будут служить в Западном военном округе. Об этом сообщил военный комиссар Псковской области Михаил Башлыков на брифинге 27 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Башлыков напомнил, что существует экстерриториальный принцип: призывники должны служить не в Псковской области. Небольшое количество псковичей отправятся на Северный флот, около 15 человек за призыв. «Некоторые даже сами просятся послужить на флоте», - заметил военком.

По его словам, на территории Псковской области остается служить около 20% призывников. В прошлом призыве это было 180 человек, имеющих детей или больных родственников.