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Общество

80% псковских призывников будут служить в Западном военном округе

80% псковских призывников будут служить в Западном военном округе. Об этом сообщил военный комиссар Псковской области Михаил Башлыков на брифинге 27 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Башлыков напомнил, что существует экстерриториальный принцип: призывники должны служить не в Псковской области. Небольшое количество псковичей отправятся на Северный флот, около 15 человек за призыв. «Некоторые даже сами просятся послужить на флоте», - заметил военком.

По его словам, на территории Псковской области остается служить около 20% призывников. В прошлом призыве это было 180 человек, имеющих детей или больных родственников.

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