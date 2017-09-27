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Общество

Военком Псковской области: Призывники охотно идут в армию

В последние годы призывники охотно идут в армию, заявил на пресс-брифинге 27 сентября военный комиссар Псковской области Михаил Башлыков. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Если ты не служил, в некоторые учреждения дорога закрыта, трудно найти работу, - отметил Михаил Башлыков. - Ребята повернулись лицом к Вооруженным Силам. Но сейчас у нас в розыске находится порядка 1000 человек. Больше всего уклонистов в Пскове и Великих Луках. Будем вырабатывать пути решения, чтобы найти этих ребят».

Во время прошлого призыва штрафы в 20-30 тысяч рублей получили три уклониста из Великих Лук. «Но можно схлопотать и условный срок до двух лет», - заметил военком.

Михаил Башлыков уточнил, что после 27 лет человеку, который по непонятным причинам не служил в армии, выдается не военный билет, а справка.

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