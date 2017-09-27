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Общество

Андрей Турчак поблагодарил работников сферы туризма за внимание к культурным традициям

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил работников туристической отрасли региона с Всемирным днем туризма, который отмечается 27 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Благодаря вашему профессионализму, ответственности и энтузиазму в последние годы Псковская область остается одним из популярных туристских направлений. Туризм сегодня — это не только драйвер для развития территорий, но и инструмент воспитания нашего подрастающего поколения», — говорится в поздравлении губернатора.

В своем приветственном адресе Андрей Турчак также отметил, что сегодня региональные туроператоры могут предложить гостям и жителям Псковской области более 100 туристских маршрутов и экскурсий - от древности до современности, от паломничества до сельского туризма.

Глава региона выразил слова искренней признательности работникам туристической сферы за преданность своему делу, внимание к культурным традициям и богатому историко-культурному наследию Псковской земли и пожелал крепкого здоровья, неизменной удачи, хороших новостей и позитивных эмоций.

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