Депутаты от «Единой России» заняли все ключевые посты в Гдовском районном Собрании

10:23, 27 сентября 2017, ПАИ

Председателем Гдовского районного Собрания депутатов шестого созыва избрана депутат от «Единой России» Юлия Сагателян. За её кандидатуру проголосовали парламентарии на первой сессии 26 сентября, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в аппарате районного Собрания.

Заместителем председателя Собрания также был избран единоросс Андрей Родичев.

Кроме того, депутаты сформировали три комиссии и выбрали их председателей. В результате комиссию по бюджету, налогам, сборам и социально-экономическому развитию района возглавила Светлана Костромина («Единая Россия»), комиссию по муниципальной собственности — Константин Тарасов («Единая Россия»), комиссию по нормотворческой деятельности по предметам ведения местного самоуправления - Николай Пахарев («Единая Россия»).

На следующей сессии районного Собрания будут утверждены политические фракции и их руководители.

Напомним, что выборы депутатов Собрания Гдовского района шестого созыва состоялись в Единый день голосования 10 сентября. Большинство получила «Единая Россия» - 9 мандатов, ещё пять — у партии «Яблоко», по одному представителю в Собрании имеют КПРФ и ЛДПР.