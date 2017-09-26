0
17:57
Руководителем фракции «Единая Россия» в Псковской гордуме избран Денис Иванов
21:58
Депутаты обсудили с главой Пскова новую структуру и предполагаемый персональный состав комитетов гордумы
13:55
Николай Козловский вступил в должность главы города Великие Луки
18:19
Оглавление
13:28
Андрей Турчак поздравил Ивана Цецерского с избранием на пост главы Пскова
12:03
С двукратным перевесом Цецерский победил Брячака в голосовании за пост главы Пскова
09:59
Началась первая сессия Псковской городской Думы 6-го созыва (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Еще новости
Политика

Депутаты от «Единой России» заняли все ключевые посты в Гдовском районном Собрании

Председателем Гдовского районного Собрания депутатов шестого созыва избрана депутат от «Единой России» Юлия Сагателян. За её кандидатуру проголосовали парламентарии на первой сессии 26 сентября, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в аппарате районного Собрания.

Заместителем председателя Собрания также был избран единоросс Андрей Родичев.

Кроме того, депутаты сформировали три комиссии и выбрали их председателей. В результате комиссию по бюджету, налогам, сборам и социально-экономическому развитию района возглавила Светлана Костромина («Единая Россия»), комиссию по муниципальной собственности — Константин Тарасов («Единая Россия»), комиссию по нормотворческой деятельности по предметам ведения местного самоуправления - Николай Пахарев («Единая Россия»).

На следующей сессии районного Собрания будут утверждены политические фракции и их руководители.

Напомним, что выборы депутатов Собрания Гдовского района шестого созыва состоялись в Единый день голосования 10 сентября. Большинство получила «Единая Россия» - 9 мандатов, ещё пять — у партии «Яблоко», по одному представителю в Собрании имеют КПРФ и ЛДПР.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Отставки и назначения
Андрей Неофитов вновь возглавил Собрание депутатов Псковского района Экс-председатель госкомитета Псковской области назначена руководителем направления в ЦСР Новым руководителем Управления Минюста по Псковской области стал Николай Околеснов В Псковском районе назначен новый прокурор Лариса Васильева возглавила Госкомитет Псковской области по имущественным отношениям Андрей Турчак удовлетворил заявление об отставке руководителя комитета по имущественным отношениям Людмилы Гребневой В Псковской ИФНС сменился руководитель Псковский Россельхознадзор разъединили с Тверским и слили с петербургским Алексей Малов заявил о выходе из «Открытой России» Дмитрий Месхиев призвал не искать скандала в непродлении контракта с худруком псковского театра
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Руководителем фракции «Единая Россия» в Псковской гордуме избран Денис Иванов
26 сентября 2017
Руководителем фракции «Единая Россия» в Псковской гордуме избран Денис Иванов 3
Депутаты обсудили с главой Пскова новую структуру и предполагаемый персональный состав комитетов гордумы
25 сентября 2017
Депутаты обсудили с главой Пскова новую структуру и предполагаемый персональный состав комитетов гордумы 1
Николай Козловский вступил в должность главы города Великие Луки
25 сентября 2017
Николай Козловский вступил в должность главы города Великие Луки 7
Андрей Турчак поздравил Ивана Цецерского с избранием на пост главы Пскова
22 сентября 2017
Андрей Турчак поздравил Ивана Цецерского с избранием на пост главы Пскова 7
С двукратным перевесом Цецерский победил Брячака в голосовании за пост главы Пскова
22 сентября 2017
С двукратным перевесом Цецерский победил Брячака в голосовании за пост главы Пскова 23
Началась первая сессия Псковской городской Думы 6-го созыва (ТРАНСЛЯЦИЯ)
22 сентября 2017
Началась первая сессия Псковской городской Думы 6-го созыва (ТРАНСЛЯЦИЯ) 25
Выборы главы Пскова в прямом эфире покажет ПАИ
21 сентября 2017
Выборы главы Пскова в прямом эфире покажет ПАИ 5
Процедура подачи уведомлений о проведении митингов в Пскове может быть упрощена
21 сентября 2017
Процедура подачи уведомлений о проведении митингов в Пскове может быть упрощена 2

Идет загрузка...