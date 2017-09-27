Новые общепиты откроются на Ижорского Батальона и Пограничной в Пскове

11:16, 27 сентября 2017, ПАИ

В зале заседаний Псковской городской Думы состоялись публичные слушания по земельным вопросам под председательством и. о. заместителя главы администрации города Татьяны Ивановой. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, большинство вопросов касались предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров строительства капитального объекта.

Так, два заявителя планируют организовать точки общественного питания, один разместится по улице Ижорского Батальона, 6в, другой - по улице Пограничной у дома № 18. В обоих случаях указана одинаковая причина для получения отклонения - неблагоприятная конфигурация земельного участка. По этим вопросам дана положительная рекомендация членов оргкомитета публичных слушаний.

ЗАО «ДСК» обратилось за разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по адресам: улица Крестки, 3 и 3а. Застройщик обосновал свою просьбу тем, что конфигурация данных участков неблагоприятна для строительства многоквартирных жилых домов и не позволяет разместить в полном объёме здания с парковками и благоустройством без отклонений от предельных параметров. В ходе публичных слушаний Татьяна Иванова пояснила, что от жителей близлежащих домов поступило письменное обращение, в котором озвучена просьба подробнее разъяснить вносимые изменения. Поэтому предоставленные ЗАО «ДСК» документы будут ещё раз перепроверены, а результаты оглашены на публичных слушаниях 3 октября.

Положительная рекомендация дана также по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на улице Северной, 18а. Псковичка планирует по этому адресу реконструировать свой жилой дом.

Последний заявитель попросил одобрить условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Шоссейной, 12 для реконструкции жилого дома под офисное здание. Дана положительная рекомендация.