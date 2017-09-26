День открытых дверей для пенсионеров устроит Псковский музей-заповедник

12:35, 27 сентября 2017, ПАИ

1 октября, в Международный день пожилых людей, в Псковском музее-заповеднике традиционно пройдет день открытых дверей. Как сообщили Псковскому агентству информации в музее, в этот день экспозиции (за исключением коммерческих выставок) смогут бесплатно посетить пенсионеры.

Сотрудники музея также подготовили специальную культурно-образовательную программу «Добро пожаловать в музей». Начало программы - в 12:00. Сбор группы – в фойе главного здания музея (улица Некрасова, 7). Участие в программе бесплатное.