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Культура

День открытых дверей для пенсионеров устроит Псковский музей-заповедник

1 октября, в Международный день пожилых людей, в Псковском музее-заповеднике традиционно пройдет день открытых дверей. Как сообщили Псковскому агентству информации в музее, в этот день экспозиции (за исключением коммерческих выставок) смогут бесплатно посетить пенсионеры.

Сотрудники музея также подготовили специальную культурно-образовательную программу «Добро пожаловать в музей». Начало программы - в 12:00. Сбор группы – в фойе главного здания музея (улица Некрасова, 7). Участие в программе бесплатное.

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