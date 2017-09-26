Работы из собрания псковского музея будут представлены в Третьяковской галерее

11:48, 27 сентября 2017, ПАИ

28 сентября в Третьяковской галерее состоится открытие выставки, на которой будут представлены работы из собрания Псковского музея-заповедника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее.

Третьяковская галерея представит переломный момент в истории России ХХ века – 1917 год. «Искусство перед неизвестной реальностью — так можно обозначить тему выставки «Некто 1917». Многообразие творческих проявлений, яркость и неоднозначность художественных высказываний свидетельствует о редкой ситуации, когда искусство не испытывало давления как со стороны государства, так и рынка, находившихся в состоянии нестабильности и распада. В сложившихся условиях искусство осознавало себя не формой «отражения действительности», не продуктом идеологии, а творческой силой, лабораторией идей и социальных проектов», - рассказали в псковском музее.

Первая часть выставки покажет значимые в истории искусства произведения М. Нестерова, К. Петрова-Водкина, Б. Григорьева, Б. Кустодиева, З. Серебряковой, вторая часть выставки, представленная абстрактными работами К. Малевича, П. Филонова, О. Розановой, Л. Поповой, И. Клюна, А. Родченко, В. Кандинского.

Из собрания Псковского музея-заповедника в выставке принимают участие два полотна: «Олонецкий дед» (1918 год) Б. Григорьева и «Две» (1917 год) К. Петрова-Водкина.

«Олонецкий дед» - работа из цикла «Расея», поступила в музей в 1920 году с выставки картин русских художников (Псков).

В 1918 году картина «Две» К. Петрова-Водкина была представлена на выставке объединения «Мир искусства», в 1936-1937 и 1965 годах – на персональных выставках в Ленинграде. Две женские фигуры выделены художником в отдельную композицию – так появился вариант «Две девушки», хранящийся в Саратовском государственном художественном музее имени А. Н. Радищева. В 1917 году, несколько изменив цветовую гамму и пластические характеристики, художник включил группу в полотно «Утро. Купальницы» и в этом же году довёл заинтересовавший его образ до завершенности в композиции «Две».

Работы будут экспонироваться в Третьяковской галерее до середины октября.