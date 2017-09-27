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Общество

Программу «Дело мастера боится» подготовил псковский музей

1 октября в 11:30 Псковский музей-заповедник организует культурно-образовательную программу для родителей с детьми «Дело мастера боится». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее.

«Путешествуя по Поганкиным палатам, дети узнают, какими рукодельницами были прабабушки, и какими мастерами — прадедушки», - отметили в заповеднике.

Стоимость участия в программе для взрослых составляет 100 рублей, для школьников – 60 рублей, для дошкольников – 40 рублей.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7-906-223-92-43; pskovmuseum@mail.ru

Предварительная запись обязательна.

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