76 случаев кишечных инфекций выявлены в Псковской области за неделю

21:33, 27 сентября 2017, ПАИ

За прошедшую неделю в Псковской области зарегистрированы 76 случаев острых кишечных инфекций, из них 30 - в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, заболеваемость ОКИ в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней.

По поводу укусов клещей в лечебные организации области обратились 106 человек, в том числе 13 детей. В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» исследованы 59 клещей, снятых с людей, в 3-х обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. Возбудители клещевого вирусного энцефалита, иксодового клещевого боррелиоза, МЭЧ и ГАЧ не найдены.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора за неделю выполнено 54 лабораторных (микробиологических) исследования воды, 8 проб оказались несоответствующими требованиями. Также специалисты проверили 499 смывов (21 не соответствует требованиям) и 58 пищевых продуктов (3 не соответствуют требованиям).

Сотрудники управления составили 19 протоколов об административных правонарушениях, выдали 6 предписаний об устранении нарушений и 3 представления.