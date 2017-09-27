0
22:06
Не бросать утопающих призывает псковичей центр ГИМС
20:53
День единого приёма граждан проведут псковские приставы 12 октября
20:40
Пожароопасный сезон завершился в Псковской области без ущерба лесному хозяйству
19:29
Житель Гдова стал первым пациентом псковской санавиации
16:31
День без осадков и заморозки ожидаются в Псковской области 28 сентября
15:31
Носить аксессуары научили специалисты участниц конкурса «Миссис Бабушка Псков»
12:17
Сокровища «сплющенного» раскопа: Чудовищная подвеска и пивной след
Еще новости
Общество

76 случаев кишечных инфекций выявлены в Псковской области за неделю

За прошедшую неделю в Псковской области зарегистрированы 76 случаев острых кишечных инфекций, из них 30 - в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, заболеваемость ОКИ в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней.

По поводу укусов клещей в лечебные организации области обратились 106 человек, в том числе 13 детей. В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» исследованы 59 клещей, снятых с людей, в 3-х обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. Возбудители клещевого вирусного энцефалита, иксодового клещевого боррелиоза, МЭЧ и ГАЧ не найдены.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора за неделю выполнено 54 лабораторных (микробиологических) исследования воды, 8 проб оказались несоответствующими требованиями. Также специалисты проверили 499 смывов (21 не соответствует требованиям) и 58 пищевых продуктов (3 не соответствуют требованиям).

Сотрудники управления составили 19 протоколов об административных правонарушениях, выдали 6 предписаний об устранении нарушений и 3 представления.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Не бросать утопающих призывает псковичей центр ГИМС
27 сентября 2017
Не бросать утопающих призывает псковичей центр ГИМС
День единого приёма граждан проведут псковские приставы 12 октября
27 сентября 2017
День единого приёма граждан проведут псковские приставы 12 октября
Пожароопасный сезон завершился в Псковской области без ущерба лесному хозяйству
27 сентября 2017
Пожароопасный сезон завершился в Псковской области без ущерба лесному хозяйству
Житель Гдова стал первым пациентом псковской санавиации
27 сентября 2017
Житель Гдова стал первым пациентом псковской санавиации
День без осадков и заморозки ожидаются в Псковской области 28 сентября
27 сентября 2017
День без осадков и заморозки ожидаются в Псковской области 28 сентября
Носить аксессуары научили специалисты участниц конкурса «Миссис Бабушка Псков»
27 сентября 2017
Носить аксессуары научили специалисты участниц конкурса «Миссис Бабушка Псков» 5
Андрей Турчак поблагодарил работников сферы туризма за внимание к культурным традициям
27 сентября 2017
Андрей Турчак поблагодарил работников сферы туризма за внимание к культурным традициям
В осенний призыв в армию отправятся порядка 700 псковичей
27 сентября 2017
В осенний призыв в армию отправятся порядка 700 псковичей

Идет загрузка...