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Общество

В ЗВО началась проверка противопаводковых и противопожарных отрядов

Специальная комиссия Западного военного округа приступила к проверке готовности подразделений, назначенных в состав противопаводковых и противопожарных отрядов, к зимнему периоду. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ходе работы комиссии будут проверены укомплектованность и материально-техническое обеспечение, наличие средств связи, штатного инструмента и другого необходимого имущества, а также готовность военной и специальной техники к применению.

Также личный состав подразделений проверят на выполнение временных нормативов приведения в готовность к применению. В настоящее время подразделения находятся в трехчасовой готовности к выполнению задач по устранению стихийных бедствий, доставке грузов, эвакуации населения из пострадавших районов во взаимодействии с подразделениями МЧС России.

Отряды сформированы в 26 субъектах Российской Федерации на территории Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов. Кроме того, для обеспечения оперативной доставки в состав групп включены вертолеты и самолеты военно-транспортной авиации ЗВО. Всего в округе к выполнению задач может быть привлечено более 1000 военнослужащих и до 300 единиц военной и специальной техники.

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