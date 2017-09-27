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Общество

Не бросать утопающих призывает псковичей центр ГИМС

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» напоминает об основных правилах оказания помощи пострадавшим на воде.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС, для спасения утопающих необходимо использовать любые подручные средства – спасательные круги, верёвки, доски, вёсла. Поднимать тонущего из воды на борт необходимо только с кормовой части спасательного средства.

«Если вас застигла беда, и ваша лодка перевернулась, ни в коем случае не отплывайте от перевернувшегося судна до прибытия помощи», - призвали в МЧС.

При виде утопающего не следует оставлять попыток достать человека со дна. Это необходимо делать в течение 10 минут с момента его погружения под воду. «При спасении утопающего не дайте ему схватить вас, так как в этом случае он может утянуть вас под воду. При необходимости нужно применить грубую силу. Во время отбуксировки утопающего следите за тем, чтобы его голова всё время находилась над водой», - отметили в МЧС. Доставив пострадавшего на берег, нужно очистить ему полость рта и удалить воду из дыхательных путей, лёгких и желудка.

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» призывает жителей региона не быть беспечными, всегда соблюдать меры безопасности и предосторожности, помнить о том, что «вода - это коварная стихия, и она не прощает ошибок».

«Пресекайте игры и шалости детей на воде. Помните: употребление алкоголя при пребывании на водных объектах может привести к трагедии», - заключили в МЧС.

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