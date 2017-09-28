Работники атомной промышленности России отмечают 28 сентября профессиональный праздник

08:02, 28 сентября 2017, ПАИ

28 сентября празднуется День работника атомной промышленности. Как сообщает calend.ru, именно в этот день в 1942 году Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение «Об организации работ по урану» и одобрил создание при Академии наук специальной лаборатории атомного ядра. Таким образом, эта дата считается Днём рождения отечественной атомной энергетики.

Сегодня атомная отрасль России представляет собой мощный комплекс из более чем 350 предприятий и организаций, в которых заняты свыше 250 тыс. человек. В структуре отрасли — четыре крупных научно-производственных комплекса: предприятия ядерного топливного цикла, атомного машиностроения, ядерного оружейного комплекса и отраслевые научно-исследовательские институты. Кроме того, после включения в состав Госкорпорации «Росатом» ФГУП «Атомфлот» сюда же можно добавить самый мощный в мире ледокольный флот.

В настоящее время на территории Российской Федерации действуют 10 АЭС. Процент производимой на них электроэнергии достигает 15-16%. В будущем (ориентировочно к 2030 году) планируется довести этот показатель до 25%, то есть, четверть вырабатываемой в стране электроэнергии будет произведена на АЭС. Среди крупных российских АЭС — Балаковская, Калининская, Курская, Ленинградская, Нововоронежская и Смоленская. К тому же, ведутся работы на различных энергоблоках Белоярской, Нововоронежской, Ленинградкой и Балтийской АЭС.

Кроме того, 28 сентября в России отмечается День генерального директора и День деловой книги.